Sinop'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Sinop'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Boyabat ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP