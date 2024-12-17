Sinop'ta Uyuşturucu ve Kesici Aletler Ele Geçirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir adreste ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kesici aletler ele geçirildi.

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir adreste ve araçta yapılan aramalarda 0,98 gram esrar, 19.70 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütücü, 6 adet bıçak, 5 adet mermi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP