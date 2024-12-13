Üye Girişi
Haberler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

 Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu

Suriye'den tarihi görüntüler

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

Bir saatlik görüşme sonrası Bakan Fidan'dan net mesaj
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak

Bakan Fidan yine yaptığı yapacağını! Blinken'ın yüz ifadesine dikkat

Sinop'ta Uyuşturucu ve Kesici Alet Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu ve Kesici Alet Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve kesici aletler ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde uyuşturucu ve kesici aletler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil ve otomobil içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 98.16 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 6.32 gram metamfetamin maddesi, 4.15 gr. sentetik kannabinoid bonzai ham maddesi, 2 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir saatlik görüşme sonrası Bakan Fidan'dan net mesaj
img

Suriye'den tarihi görüntüler
img

ATM'lerden para çekemeyebilirsiniz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı? Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu? Serdar Ortaç ölmek istiyorum dedi! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir? Hakan Fidan ve Blinken neden görüştü? Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar? Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.