Sinop'ta Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 2 Gözaltı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Durağan ilçesinde yapılan aramada 40 adet sentetik ecza hap ve 3 gram bonzai ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şok operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Sinop'un Durağan ilçesinde ilçesinde yapılan aramada 40 adet sentetik ecza hap ve 3 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP