Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 211 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satıcısına ait 211 kök kenevir bitkisi bulundu. Ayrıca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 139 adet av tüfeği fişeği de ele geçirildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcısına yönelik düzenlenen aramada 211 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sinop ili Gerze ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan adli aramada; 211 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 139 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP