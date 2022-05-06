Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sinop'ta iki ilçede yürütülen operasyonda 4 gram metamfetamin ve 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta iki ilçede yürütülen operasyonda 4 gram metamfetamin ve 47 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Boyabat ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 kişiye yönelik yürütülen operasyonda 4 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet çakmak gazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. Saraydüzü ilçesi Asarcık köyünde ise yapılan baskında 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 5 kişiden ikisi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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