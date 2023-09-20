Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde şüpheli bir kişinin ikametinde yaptığı aramada, 112,7 gram esrar, 33 adet sentetik ecza maddesi,17,02 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet Uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili, yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.