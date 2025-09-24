Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 58,49 gram sentetik kannabinoid ve 0,38 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi tutukladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Boyabat-Saraydüzü yolu üzerinde şüphelilerin üzerinde, eşyalarında ve araçta yaptığı aramalarda toplam 58,49 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,38 gram metamfetamin ve 2 parça halinde bonzai emdirilmiş peçete ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir" sloganı kapsamında şehir genelinde suç ve suçlu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için görevlerinin başında olduklarını vurguladı. - SİNOP