Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 12.54 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ham maddesi, 1.36 gram esrar, 0.90 gram bonzai, 0.54 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet tüfek, 7 adet fişek, ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP