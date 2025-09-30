Haberler

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 82,99 gram skunk ve 0,90 gram kokain ele geçirildi

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 82,99 gram skunk ve 0,90 gram kokain ele geçirildi
Sinop'ta polis, bir araçta yaptığı aramada 82,99 gram skunk ve 0,90 gram kokain buldu. İki şüpheli gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 82,99 gram skunk ve 0,90 gram kokain ele geçirirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uygulama noktası üzerinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, şahısların üzerlerinde, eşyalarında ve araçta skunk ile kokain maddelerini buldu. Şüpheliler gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - SİNOP

