Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 82,99 gram skunk ve 0,90 gram kokain ele geçirildi

SİNOP (İHA) – Sinop'ta polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 82,99 gram skunk ve 0,90 gram kokain ele geçirirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uygulama noktası üzerinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, şahısların üzerlerinde, eşyalarında ve araçta skunk ile kokain maddelerini buldu. Şüpheliler gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - SİNOP