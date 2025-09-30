Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 82,99 gram skunk ve 0,90 gram kokain ele geçirildi
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uygulama noktası üzerinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, şahısların üzerlerinde, eşyalarında ve araçta skunk ile kokain maddelerini buldu. Şüpheliler gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa