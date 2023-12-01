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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ile suçtan temin edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ve Durağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce iki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramada, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ile suçtan temin edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Jandarma Sinop Güvenlik Yakalama Valilik Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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