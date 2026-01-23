Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 5,19 gram skunk esrar maddesi, 23 adet sentetik ecza maddesi, 10,3 gram sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ve eser miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP