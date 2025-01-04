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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 397,59 Gram Skunk Ele Geçirildi

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 397,59 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Sinop'ta düzenlenen operasyon sonucunda 397,59 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 397,59 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 397,59 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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