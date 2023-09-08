Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Operasyonda 38.150 gram kubar esrar, 0.90 gram toz esrar, 1 kök skunk bitkisi ile birlikte silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 38.150 gram kubar esrar, 0.90 gram toz esrar, 1 kök skunk bitkisi ile birlikte 2 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kılıç, 3 adet kama, 1 adet gürz, 5 adet cep telefonu ve 1 adet elektronik tartı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SİNOP