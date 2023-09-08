Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 38 kilo 240 gram esrar, 1 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 4 av tüfeği ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik kentte operasyon düzenledi.

Bir kişiye ait evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 38 kilo 240 gram esrar, 1 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 9 fişek, 1 kılıç, 3 kama, 1 gürz, 5 cep telefonu ve 1 elektronik tartı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.