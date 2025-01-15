Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama ve Büyük Miktarda Ele Geçirme
Sinop'ta düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda yüksek miktarda sentetik kannabionid bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.
Sinop'ta düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı görevlilerince müşterek operasyon gerçekleştirildi. Gerze ilçesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde imal ve ticaretinde bulunan şahıslara yönelik yapılan aramalarda 928,92 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 567,39 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan madde, 24 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 32,5 gram altın, 35 bin 345 TL suç geliri ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli 5 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİNOP