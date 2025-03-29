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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
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Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 25.1 gram marihuana, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 25.1 gram marihuana uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Durağan ilçesinde ikamet eden R.Ç., M.Ç., D.Z. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametinde yapılan adli aramada 25.1 gram marihuana uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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