Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 150,42 gram metamfetamin ve 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.