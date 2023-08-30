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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 150,42 gram metamfetamin ve 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta ve içindeki 3 şüphelinin üzerinde 150,42 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - 3. Sayfa

Narkotik Boyabat Sinop Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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