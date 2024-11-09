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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Sinop'ta polis tarafından yapılan uygulamada 6.38 gram sentetik kannabionid bonzai ve 1.41 gram bonzai hammadesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde gerçekleştirilen şok uygulamada; 6.38 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 1.41 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) hammadesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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