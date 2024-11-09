Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Sinop'ta polis tarafından yapılan uygulamada 6.38 gram sentetik kannabionid bonzai ve 1.41 gram bonzai hammadesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde gerçekleştirilen şok uygulamada; 6.38 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 1.41 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) hammadesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP