Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonda 62,38 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boyabat ilçesinde, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 62,38 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
