Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Sinop'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 187,39 gram bonzai, 10 adet sentetik ecza hapı, 2 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde yapılan operasyonda 187,39 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 10 adet sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 11 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa