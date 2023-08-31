Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erfelek - Sinop karayolu üzerindeki bir otomobilde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli arama gerçekleştirdi. Aramada 45 gr. sıvı metamfetamin, 12 gr. metamfetamin, 6 gr. toz ekstazi uyuşturucu madde, 2 adet ekstazi hap, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - SİNOP