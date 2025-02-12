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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
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Sinop'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 55 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin, 1 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet hassas terazi, 1 adet fotokapan ve hafıza kartı, 2 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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