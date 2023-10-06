Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde şüphelendikleri bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 1 gr. esrar, 0.71 gr. metamfetamin maddesi, 1 adet tüfek, 4 adet fişek ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Sinop'ta şüpheli bir adreste yapılan aramada uyuşturucu ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde şüphelendikleri bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 1 gr. esrar, 0.71 gr. metamfetamin maddesi, 1 adet tüfek, 4 adet fişek ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa