Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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Sinop-Samsun kara yolu üzerinde yapılan devriye görevi sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 gram metamfetamin ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinop- Samsun kara yolu üzerinde devriye görevi yapan ekiplerce şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta ve içindeki 2 şüphelinin üzerinde 6 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - 3. Sayfa