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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Sinop-Samsun kara yolu üzerinde yapılan devriye görevi sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 gram metamfetamin ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinop- Samsun kara yolu üzerinde devriye görevi yapan ekiplerce şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta ve içindeki 2 şüphelinin üzerinde 6 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - 3. Sayfa

Samsun Sinop Operasyon 3. Sayfa Haberler

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