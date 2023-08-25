Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Sinop-Samsun kara yolu üzerinde yapılan devriye görevi sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 gram metamfetamin ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.