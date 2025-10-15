Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda skunk ve metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 99,98 gram skunk ile 1,98 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SİNOP

