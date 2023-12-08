Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 150 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Boyabat ilçesinde yapılan aramada 150 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP