Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 174 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan adli aramada 174,13 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
