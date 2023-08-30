Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 150 gram metamfetamin ve 48 ecstasy hap ele geçirildi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilden 150,42 gram metamfetamin maddesi, 48 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilden 150,42 gram metamfetamin maddesi, 48 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobile şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada araç ve araç içerisinde bulunan şüphelilerden 150.42 gr. metamfetamin maddesi ile 48 adet ecstasy hap ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa