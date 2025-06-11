Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gram Metamfetamin ve 50 Hap Ele Geçirildi

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gram Metamfetamin ve 50 Hap Ele Geçirildi
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Sinop'ta yapılan bir operasyonda, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 15 gram metamfetamin ve 50 sentetik ecza hap ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 15 gram metamfetamin ve 50 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Boyabat ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 gram metamfetamin ve 50 sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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