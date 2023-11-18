Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 127 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan şok uygulamada, Vezirköprü-Durağan karayolu üzerinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 127 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan şok uygulamada 127 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik Vezirköprü-Durağan karayolu üzerinde yapılan şok uygulamada durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 127 gr. kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa