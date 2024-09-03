Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet fişek, 25 adet tabanca parçası, 1 adet tüfek ve 0,53 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı ve 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet fişek, 25 adet muhtelif tabanca parçası, 1 adet tüfek, 0,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİNOP