Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 211 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ve 139 fişek ele geçirildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerze ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlının adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada 211 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ile 139 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.