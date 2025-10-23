Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Sinop'ta polis ekiplerince il merkezi ve Boyabat ilçesinde düzenlenen üç ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihleri arasında il merkezi ve Boyabat ilçesinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 68 adet sentetik ecza, 6,25 gram sentetik kannabinoid, 6,32 gram skunk, 2,01 gram kokain ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin azim, kararlılık ve tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - SİNOP