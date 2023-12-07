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Sinop'ta Uygulamalarda Yakalanan 15 Şahıstan Birinin 11 Yıldır Arandığı Ortaya Çıktı

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda toplam 15 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin 11 yıldır arandığı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada uygulamalarda toplam 15 şahıs yakalandı. Yakalananlardan bir hükümlünün 11 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 1 şahıs, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 şahıs, tehdit ve hakaret suçundan 2 şahıs, ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1 şahıs, Vergi Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şahıs yakalanarak adli mercilere çıkarıldı. Yakalanan 1 kişinin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 11 yıldır arandığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sinop Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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