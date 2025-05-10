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Sinop'ta Tur Otobüsü Devrildi: 18 Yaralı

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Sinop'ta, öğrencileri taşıyan bir tur otobüsü, yoğun sis nedeniyle karşı yönden gelen bir otomobille çarpışarak devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Sinop'ta tur otobüsü devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

SİNOP - Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Lala-Erfelek yolu Aloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir firmaya ait öğrencileri taşıyan tur otobüsü, yoğun sisin etkili olduğu virajlı yolda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 18 kişi ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - 3.Sayfa
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