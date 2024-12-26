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Sinop'ta Tünel Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Tünel Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sinop-Samsun yolu Demirciköy Tüneli'nde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hakan Sarıkaya, aracının duvara çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sinop'ta otomobilin tünelde duvara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sinop- Samsun yolu Demirciköy Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Sarıkaya'nın kullandığı 57 AT 703 plakalı otomobil Samsun istikametinden Sinop istikametine doğru hareket ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tünel içinde bulunan duvara çarpan otomobil dik bir şekilde havada asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çalışmalar bitene kadar Demirciköy Tüneli Sinop istikametine trafiğe kapatıldı ve akım yan yoldan verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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