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Sinop'ta Tünel Kazasında 3 Yaralı

Sinop'ta Tünel Kazasında 3 Yaralı
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Sinop-Samsun karayolu Demirci Köyü Tüneli'nde meydana gelen kazada, E.U.Ö. yönetimindeki otomobil, plakası ve sürücüsü belli olmayan bir kamyona arkadan çarparak 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta tünelde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.10'da Sinop- Samsun karayolu Demirci Köyü Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U.Ö yönetimindeki 57 AAS 782 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Samsun istikametine seyir ettiği sırada plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü E.U.Ö ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ö ile S.N.S yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonun kaza yerinden ayrıldığı, plaka tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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