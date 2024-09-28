Sinop'ta Tünel Kazasında 3 Yaralı

Sinop'ta tünelde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.10'da Sinop- Samsun karayolu Demirci Köyü Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U.Ö yönetimindeki 57 AAS 782 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Samsun istikametine seyir ettiği sırada plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü E.U.Ö ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ö ile S.N.S yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonun kaza yerinden ayrıldığı, plaka tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. - SİNOP