Sinop'ta Trafik Kazasında 4 Yaşındaki Çocuk Hafif Yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.U.'nun kullandığı 55 ABT 473 plakalı otomobil Korucuk istikametinden şehir merkezine seyir ettiği sırada E.H.'nin kullandığı 28 AT 211 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 55 ABT 473 plakalı otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Hafif yaralandığı öğrenilen çocuk, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP