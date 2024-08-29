Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Sinop'ta Aşiyan mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü ve çevredeki vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Aşiyan mevkiinde meydana geldi. Yabancı uyruklu M.M.A hakimiyetindeki plakası olmayan motosiklet seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştü. Düşen sürücü, çevredeki vatandaşların ekiplere ihbarı sonucu 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - SİNOP