Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Boyabat ilçesi Kastamonu yolu üzerinde bulunan Karayolları Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Boyabat istikametine seyir halinde olan Bayram Uzunçay (73) idaresindeki 57 ABE 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Sürücü Bayram Uzunçay yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP