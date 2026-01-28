Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 14.00 sıralarında İtfaiye Caddesi'nde meydana geldi. F.S. idaresindeki 34 PUZ 96 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya N.Ü'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP