Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Güncelleme:
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 14.00 sıralarında İtfaiye Caddesi'nde meydana geldi. F.S. idaresindeki 34 PUZ 96 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya N.Ü'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

