Sinop'ta Trafik Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sinop-Samsun karayolunda bir otomobilin arkadan çarptığı park halindeki tırın altında kalan özel eğitim öğretmeni Engin Sipahi yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinop'ta yol kenarında duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitim öğretmeni Engin Sipahi (40) yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, sağ şeritte park halindeki 06 CNB 263 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren Nissan marka SUV araç hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan Sipahi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek park halindeki tırın altına girdiği anlar yer aldı. - SİNOP




