Haberler

Sinop'ta Trafik Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sinop'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, özel eğitim öğretmeni Engin Sipahi hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Sinop'ta bir otomobilin tıra arkadan çarparak altına girdiği kazada öğretmen olan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Sipahi (40) yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 06 CNB 263 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerken, Nissan marka SUV araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarabilmek için yoğun bir çalışma yürüttü. Araçtan çıkarılan Engin Sipahi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sipahi'nin Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
