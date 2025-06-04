Sinop'ta Trafik Kazası: Motosikletli İki Kişi Yaralandı

Sinop'ta Trafik Kazası: Motosikletli İki Kişi Yaralandı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, sollama yaparken karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ayakta tedavi edilirken, yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosikletli 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Tarihi Cezaevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyreden M.Ç. yönetimindeki 57 ACC 866 plakalı motosiklet, sollama yapmak isterken karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 57 ABG 547 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ile yanındaki yolcu yere savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücü ayakta tedavi edilirken yolcu ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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