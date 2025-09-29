Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan C. idaresindeki otomobil, Düzler-Çatak grup yolunun Yazıcı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Hasan C. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP