Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde meydana gelen trafik kazasında sürücü Hasan C. yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Hasan C.'nin aracı şarampole yuvarlandı. Yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu iyi.
Edinilen bilgiye göre, Hasan C. idaresindeki otomobil, Düzler-Çatak grup yolunun Yazıcı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Hasan C. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa