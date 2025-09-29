Haberler

Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde meydana gelen trafik kazasında sürücü Hasan C. yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Hasan C.'nin aracı şarampole yuvarlandı. Yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu iyi.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan C. idaresindeki otomobil, Düzler-Çatak grup yolunun Yazıcı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Hasan C. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı

Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.