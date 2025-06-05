Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Orhan Filiz yaralandı. Olay, ana caddeye çıkış sırasında bir otomobille çarpışma sonucu gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gemiyanı Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Filiz idaresindeki motosiklet, ara sokaktan ana caddeye çıktığı sırada bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Orhan Filiz yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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