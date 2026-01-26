Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Boyabat ilçesi Doğuca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saraydüzü yönünden Boyabat istikametine seyir halinde olan 37 AAB 505 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP