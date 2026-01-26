Haberler

Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Boyabat ilçesi Doğuca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saraydüzü yönünden Boyabat istikametine seyir halinde olan 37 AAB 505 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
