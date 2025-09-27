Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sinop'un Türkeli-Çatalzeytin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Türkeli istikametine seyir halinde olan Ahmet Çalışkan yönetimindeki 41 ANS 596 plakalı otomobil, Türkeli İlçesi Güllüsu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Ahmet Çalışkan ile araçta bulunan Gülay Çalışkan ve Rafet Çalışkan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP