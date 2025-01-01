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Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Sinop - Boyabat yolu Kabalı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sinop - Boyabat yolu Kabalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop'tan Boyabat'a doğru hareket eden İrfan Demirkaynak yönetimindeki 57 ABE 571 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cevdet Başdağ'ın kullandığı 34 UYU 57 plakalı otomobil ile çarpıştı. Başdağ'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. İki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle şarampole uçtu. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülbahar Başdağ yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, Afad, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yol kısmen trafiğe kapatıldı. Araçlar, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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